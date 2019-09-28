«Чемпионат» покажет видеотрансляцию боя Головкин — Деревянченко

Ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт титульный бой в среднем весе. Бывший чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) встретится с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO.
Бой Головкин — Деревянченко будет эксклюзивно показан на территории РФ только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября трансляцию можно приобрести на специальных условиях.
Боксёр из Казахстана проведёт второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от Сауля Альвареса. В минувшей встрече он досрочно победил Стива Роллса. Что касается украинца, то он уже во второй раз выйдет на бой за пояс по версии IBF. В первой попытке он уступил Дэниелу Джейкобсу. В минувшем бою 33-летний Деревянченко решением судей справился с Джеком Кулькаем.
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