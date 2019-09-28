Багов и Евлоев выиграли титульные бои на турнире АСА, Мирзаев проиграл нокаутом
В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 99. В главном его событии Али Багов победил Хусейна Халиева. Таким образом, Багов — чемпион организации в лёгком весе. В соглавном поединке турнира встретились небитый Азам Гафоров и Юнус Евлоев. Последний на протяжении всей встречи выглядел убедительно и победил единогласным решением судей. Эта победа позволила ему сохранить пояс чемпиона в наилегчайшем весе.
Из других результатов турнира стоит отметить поражение экс-чемпиона М-1 Сhallenge Артёма Фролова от Магомеда Исмаилова и неудачу Вячеслава Василевского в бою с Мурадом Абдулаевым. Некогда перспективный Расул Мирзаев потерпел сокрушительное поражение, проиграв нокаутом Шамилю Шахбулатову уже в первом раунде.
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