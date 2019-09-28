Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Галлахер после победы в бою с Салазаром обнимался с Макгрегором

Галлахер после победы в бою с Салазаром обнимался с Макгрегором
Бокс/ММА / ММА 0

Ирланский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Джеймс Галлахер победил американца Лорена Салазара в бою на турнире Bellator 227 в Дублине.

Бой продлился 35 секунд. 22-летний Галлахер вынудил сдаться Салазара, использовав приём «гильотина». Сразу после победы ирландец перелетел через ограждения и оказался в объятиях бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора.

На счету Галлахера 10 побед, одно поражение, две победы решением судей, и восемь сабмишном.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Bellator Europe.

Багов и Евлоев выиграли титульные бои на турнире АСА, Мирзаев проиграл нокаутом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент