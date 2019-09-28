Галлахер после победы в бою с Салазаром обнимался с Макгрегором

Ирланский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Джеймс Галлахер победил американца Лорена Салазара в бою на турнире Bellator 227 в Дублине.



Бой продлился 35 секунд. 22-летний Галлахер вынудил сдаться Салазара, использовав приём «гильотина». Сразу после победы ирландец перелетел через ограждения и оказался в объятиях бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора.



На счету Галлахера 10 побед, одно поражение, две победы решением судей, и восемь сабмишном.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Bellator Europe.