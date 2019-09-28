Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом

Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке против Шамиля Шахбулатова проиграл нокаутом. Бой прошёл 27 сентября в Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Мирзаев проиграл нокаутом уже в первом раунде
«Расул Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом, он не помнит сам факт нокаута. Так часто бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», — приводит слова представителя Мирзаева ТАСС.
Команда Мирзаева подтвердила, что боец не получил серьезных травм. На счету 33-летнего бойца теперь 18 побед и два поражения в ММА, это его первый проигрыш нокаутом. В активе 28-летнего Шахбулатова 10 побед и два поражения.
Из других результатов турнира стоит отметить поражение экс-чемпиона М-1 Сhallenge Артёма Фролова от Магомеда Исмаилова и неудачу Вячеслава Василевского в бою с Мурадом Абдулаевым.
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