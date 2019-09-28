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Костя и Тим Цзю показали совместную тренировку

Костя и Тим Цзю показали совместную тренировку
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю и его сын Тим (14-0, 10 КО), являющийся чемпионом Австралии, провели открытую совместную тренировку. Бойцы в лёгком темпе поработали передней рукой. При этом в зале присутствовало большое количества представителей прессы.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме».

Тим Цзю проведёт следующий поединок 6 декабря. Его соперником станет Джек Брубэйкер (16-2-2, 8 КО). Встреча пройдёт в Сиднее. Для Цзю-младшего этот бой станет уже четвёртым в 2019 году. Напомним, в мае Тим стал чемпионом Австралии, а в августе 2019-го завоевал региональный пояс по версии IBF. После получения титула Тим Цзю заявил о желании провести бой с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном.

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