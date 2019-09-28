Пейдж издевался над соперником на турнире Bellator, а затем нокаутировал его

В ночь с 27 на 28 сентября мск в Дублине состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 228. В его ходе встретились Майкл Пейдж и Ричард Килли. Преимущество Пейджа было заметно с первых секунд, и он, войдя в азарт, стал попросту издеваться над соперником. Пейдж вёл себя в клетке развязно, танцевал и кривлялся, чем раздражал Кили и спровоцировал его на неприличный жест.

Противостояние закончилось на третьей минуте первого раунда, когда Пейдж провёл удар «летящее колено» и отправил соперника в нокаут. На этом Пейдж не остановился и пытался что-то сказать сокрушённом сопернику, но в ситуацию вмешался рефери.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Bellator Europe в «Твиттере».