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Сайборг в дебютном бою в Bellator встретится с Бадд

Сайборг в дебютном бою в Bellator встретится с Бадд
Бокс/ММА / ММА 0

Бывшая чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC Крис Сайборг проведёт дебютный бой в Bellator 25 января 2020 года, сообщает MMA Fighting. Бразильянка выступит на турнире в Инглвуде (штат Калифорния, США). Её соперницей станет чемпиока организации в полулёгком весе Джулия Бадд.

Бадд удерживает титул с 2017 года и провела уже три успешные защиты чемпионского пояса. Предыдущий раз она появлялась в октагоне 12 июля этого года и нокаутировала Ольгу Рубин. Что касается Сайборг, то она минувший бой провела также в июле: на турнире UFC 240 в Эдмонтоне она победила Фелисию Спенсер.

То был её последний бой по контракту в UFC. Руководство промоушена не стало продлевать с ней отношения. Сайборг покинула UFC с большим скандалом.

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