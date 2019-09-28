Александр Емельяненко показал детское фото, где его на руках держит брат Фёдор

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал старое семейное фото. На нём изображены он сам, его брат, легендарный боец ММА Фёдор Емельяненко и их мать.

При этом, судя по фото, Александру на снимке не более 1,5 лет. На руках его держит брат.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, что Фёдор и Александр Емельяненко продолжительное время не общаются, а их конфликт иногда выходил и в публичную плоскость. Фёдор старше Александра на пять лет. Оба бойца ещё продолжают карьеру. Александр в скором времени встретится с известным стронгменом Михаилом Кокляевым. А Фёдор, вероятно уже в этом году, может провести бой на турнире Bellator в России.