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Рефери во время поединка назвал бойца «куском дерьма»

Рефери во время поединка назвал бойца «куском дерьма»
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 27 на 28 сентября мск в Дублине, Ирландия, прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 227. В основном карде турнира встретились представители полусреднего дивизиона Майкл Пейдж и Ричард Кили. Бой закончился досрочной победой Пейджа. В ходе противостояния Майкл постоянно дразнил и подтрунивал над соперником, который ему явно уступал, а после нокаутирующего удара Майкл встал над поверженным соперником и попытался что-то ему сказать. Рефери увёл бойца в сторону.

После завершения турнира Пейдж пожаловался на действия рефери, сказав, что тот его оскорбил.

«Он меня оскорбил, это было отвратительно. Он назвал меня куском дерьма, и я буду требовать извинений. Рефери Миральотта больше никогда не будет судить мои бои», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.

Пейдж издевался над соперником на турнире Bellator, а затем нокаутировал его
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