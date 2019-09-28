Рефери во время поединка назвал бойца «куском дерьма»

В ночь с 27 на 28 сентября мск в Дублине, Ирландия, прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 227. В основном карде турнира встретились представители полусреднего дивизиона Майкл Пейдж и Ричард Кили. Бой закончился досрочной победой Пейджа. В ходе противостояния Майкл постоянно дразнил и подтрунивал над соперником, который ему явно уступал, а после нокаутирующего удара Майкл встал над поверженным соперником и попытался что-то ему сказать. Рефери увёл бойца в сторону.
После завершения турнира Пейдж пожаловался на действия рефери, сказав, что тот его оскорбил.
«Он меня оскорбил, это было отвратительно. Он назвал меня куском дерьма, и я буду требовать извинений. Рефери Миральотта больше никогда не будет судить мои бои», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.
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