Первенство мира по муайтай соберёт рекордное число участников
Первенство мира по тайскому боксу, которое пройдёт с 29 сентября по 5 октября в Анталье, Турция, соберёт рекордное число участников за всю историю турнира. По прогнозам организаторов, ожидается прибытие более 1250 спортсменов.
Число участников первенства растёт с каждым годом из-за стремительного роста популярности муайтай во всём мире. Сборная России, которая также будет представлена на соревнованиях, постарается закрепить успех взрослой сборной, занявшей в июле этого года первое общекомандное место на чемпионате мира в Таиланде.
Национальные команды уже прибывают к месту проведения чемпионата мира. Уже завтра, 29 сентября, состоится жеребьёвка, после чего старт турниру будет дан официально.
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