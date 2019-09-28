В Новосибирске состоится открытый Кубок по тайскому боксу Мемориал Потылицина

С 11 по 13 октября в Новосибирске, в спортивном комплексе «Энергия», состоится открытый Кубок по тайскому боксу памяти героя России Виталия Потылицина. Турнир проводится уже не первый год и собирает большое количество участников. В 2019 году турнир будет проводится уже в седьмой раз (впервые чемпионат и первенство Новосибирской области по тайскому боксу состоялись в 2012 году).



В пятницу, 11 октября, пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. В субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября состоятся предварительные и финальные поединки.