Деревянченко — о подготовке к бою с Головкиным: всё шло так, как и планировали

Ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт титульный бой в среднем весе. Бывший чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) встретится с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO. Деревянченко в преддверии боя поделился своими ожиданиями от поединка.
«Я в хорошей форме, всё шло так, как мы планировали. Тренировочный лагерь подходит к концу, я готов к бою. Это прозвучит просто, но мне нужно много двигаться и работать из-за джеба, показать Головкину атаки с разных углов», — приводит слова Деревянченко Boxing News 24.
Ранним утром 6 октября состоится бой Головкин — Деревянченко. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по ссылке.
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