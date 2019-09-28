Джошуа: бой с Фьюри состоится, уверен на сто процентов
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа подчеркнул, что проведёт поединок с бывшим чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Конечно, этот бой состоится. Уверен в этом на сто процентов. Мы выступаем в одном дивизионе, мы должны драться друг с другом. Это очень масштабная битва. Думаю, лучшее место для неё — стадион в Лондоне. Если на ринге лучшие британские боксёры, то и место проведения боя должно бтыть соответствующим», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingNews24.
7 декабря в Саудовской Аравии Энтони Джошуа проведёт реванш с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом, которому он проиграл нокаутом 1 июня.
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