Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джошуа: бой с Фьюри состоится, уверен на сто процентов

Джошуа: бой с Фьюри состоится, уверен на сто процентов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа подчеркнул, что проведёт поединок с бывшим чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Конечно, этот бой состоится. Уверен в этом на сто процентов. Мы выступаем в одном дивизионе, мы должны драться друг с другом. Это очень масштабная битва. Думаю, лучшее место для неё — стадион в Лондоне. Если на ринге лучшие британские боксёры, то и место проведения боя должно бтыть соответствующим», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingNews24.

7 декабря в Саудовской Аравии Энтони Джошуа проведёт реванш с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом, которому он проиграл нокаутом 1 июня.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент