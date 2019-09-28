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Наурдиев победил Бахадурзаду на турнире UFC Fight Night 160

Наурдиев победил Бахадурзаду на турнире UFC Fight Night 160
Бокс/ММА / ММА 0

Российско-австрийский боец Исмаил Наурдиев одержал победу в бою предварительного карда турнира UFC Fight Night 160. Наурдиев оказался сильнее афганского бойца Сияра Бахадурзады.

Поединок продлился все три отведённых раунда, по итогам которых судьи отдали победу Наурдиеву единогласным решением. Для Исмаила эта победа стала второй в трёх поединках под эгидой UFC и 19-й в карьере при трёх поражениях.

Сияр Бахадурзада проиграл во втором поединке подряд, последняя его победа датирована 21 апреля 2018 года. Для афганца это уже четвёртое поражение в UFC и восьмое в карьере.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 160 встретятся Джек Херманссон и Джаред Каннонье. Турнир проходит в Копенгагене.

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