Нурмагомедов: есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. после встречи Нурмагомедов заявил, что есть большая вероятность, что следующий поединок он проведёт в России.



Ранее сообщалось, что следующим соперником Хабиба должен стать бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. Свой следующий поединок Нурмагомендов должен провести весной 2020 года.



«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России. Приятно было пообщаться Кирилл Александрович», — написал на своей странице в «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что организация работает над тем, чтобы следующий бой прошёл в России.



7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.



На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Несмотря на это, не все бойцы признают его непобеждённым.