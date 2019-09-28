Холм получила травму, бой с Пеннингтон отменён

Поединок между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм и Ракель Пеннингтон был отменён, сообщает ESPN. Холм получила травму во время тренировочного лагеря.



Поединок между Холм и Пеннингтон должен был пройти в Мельбурне на турнире UFC 243. Главным событием турнира должен стать титульный бой чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера и временного чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи.



Холли Холм последний раз выходила в октагон на турнире UFC 239 в июле 2019 года. Она уступила Аманде Нуньес техническим нокаутом. Холм проиграла пять поединков из последних семи.

Ракель Пеннингтон в последнем поединке победила Ирен Алдану раздельным решением судей. Бой проходил 20 июля 2019 года на турнире UFC on ESPN 4.