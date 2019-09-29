Каннонье нокаутировал Херманссона на турнире UFC в Копенгагене

В Копенгагене завершился турнир UFC Fight Night 160. В главном событии турнира встречались шведский боец Джек Херманссон и американец Джаред Каннонье. Поединок был завершён во втором раунде — Херманссон пропустил апперкот от Каннонье, упал на настил, где его и добил американец.



В соглавном поединке турнира дебютант UFC, датский боец Марк Мадсен, нокаутировал Данило Белуардо в первом раунде.



UFC Fight Night 160. Основной кард



Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;

Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;

Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;

Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;

Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;

Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.



Предварительный кард



Джон Филлипс — Ален Амедовски — победа Филлипса нокаутом в первом раунде;

Махмуд Мурадов — Алессио де Кирико — победа Мурадова единогласным решением судей;

Исмаил Наурдиев — Сияр Бахадурзада — победа Наурдиева единогласным решением судей;

Гига Чикадзе — Брэндон Дэвис — победа Чикадзе раздельным решением судей;

Лина Лансберг — Мэйси Чиассон — победа Лансберг единогласным решением судей;

Марк Диакези — Ландо Ванната — победа Диакези единогласным решением судей;

Джек Шор — Ноэлин Эрнандес — победа Шора приёмом в третьем раунде.