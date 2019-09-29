Россиянин Ахмедов не сумел завоевать титул WBA

Россиянин Батыр Ахмедов не сумел завоевать вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Ахметов провёл все 12 раундов в поединке в Лос-Анджелесе, проиграв по очкам американцу Марио Барриосу по очкам — 112-114, 111-115, 111-116, сообщает ТАСС.



28-летний россиянин впервые участвовал в поединке за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом).

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг, Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).