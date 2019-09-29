Россиянин Ахмедов не сумел завоевать титул WBA
Россиянин Батыр Ахмедов не сумел завоевать вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Ахметов провёл все 12 раундов в поединке в Лос-Анджелесе, проиграв по очкам американцу Марио Барриосу по очкам — 112-114, 111-115, 111-116, сообщает ТАСС.
28-летний россиянин впервые участвовал в поединке за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом).
На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг, Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).
Джошуа: бой с Фьюри состоится, уверен на сто процентов
- 29 сентября 2019
-
07:07
-
07:02
-
00:02
- 28 сентября 2019
-
22:45
-
21:44
-
21:08
-
20:46
-
19:55
-
18:42
-
17:44
-
16:32
-
16:28
-
15:50
-
15:12
-
13:51
-
12:59
-
11:41
-
10:24
-
09:30
-
04:53
-
02:38
-
01:18
-
00:39
-
00:29
- 27 сентября 2019
-
23:29
-
22:49
-
21:52
-
20:50
-
19:59
-
18:15
-
17:58
-
16:02
-
15:23
-
14:32
-
13:14
Партнерский контент