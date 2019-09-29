Эй Джей Макки сделал самый быстрый нокаут в истории Bellator
В Инглвуде, Калифорния, США проходит турнир Bellator 228, где в 1/8 финала полулегковесов встретились Эй Джей Макки и Георгий Караханян.
Бой был остановлен уже на 8-й секунде первого раунда после того, как Макки нокаутировал Караханяна. Таким образом, Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории Bellator.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ShayMyName.
Посмотреть видео можно в «инстаграме».
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