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Эй Джей Макки сделал самый быстрый нокаут в истории Bellator

Эй Джей Макки сделал самый быстрый нокаут в истории Bellator
Бокс/ММА / ММА 0

В Инглвуде, Калифорния, США проходит турнир Bellator 228, где в 1/8 финала полулегковесов встретились Эй Джей Макки и Георгий Караханян.

Бой был остановлен уже на 8-й секунде первого раунда после того, как Макки нокаутировал Караханяна. Таким образом, Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ShayMyName.

Посмотреть видео можно в «инстаграме».

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