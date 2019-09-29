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Мусаси взял реванш у Мачиды, победив его раздельным решением судей

Мусаси взял реванш у Мачиды, победив его раздельным решением судей
Бокс/ММА / ММА 0

В Инглвуде (США) завершился турнир Bellator 228. В главном событии турнира встречались Лиото Мачида и Гегард Мусаси. Поединок длился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Гегарду Мусаси. Это был уже второй бой спортсменов в истории — впервые они встречались на турнире UFC Fight Night 36 15 февраля 2014 года и тогда победу одержал Мачида.

В соглавном поединке турнира Патрисиу Питбуль победил Хуана Арчулету единогласным решением судей.

Bellator 228. Основной кард

Гегард Мусаси — Лиото Мачида — победа Мусаси раздельным решением судей.
Патрисиу Питбуль — Хуан Арчулета — победа Питбуля единогласным решением судей.
Эй Джей Макки — Георгий Караханян — победа Макки техническим нокаутом в первом раунде.
Даррион Колдуэлл — Генри Корралес — победа Колдуэлла единогласным решением судей.
Дэниэль Вэйхель — Сол Роджерс — победа Вейхеля единогласным решением судей.

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