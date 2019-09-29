Спенс победил Портера и объединил титулы IBF и WBC
В Нью-Йорке завершился вечер бокса. В одном из главных поединков вечера встретились американцы Эррол Спенс и Шон Портер. На кону боя стояли два титула в полусреднем весе — по версиям IBF и WBC.
Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Эрролу Спенсу, что позволило ему добавить к своему титулу IBF чемпионский пояс WBC, которым владел Портер. Двое судей отдали победу Эрролу Спенсу, а ещё один посчитал, что сильнее был Портер — 116:111, 116:111, 112:115.
Для Спенса эта победа стала 26-й в профессиональной карьере и четвёртой успешной защитой титула подряд. На счету Эррола нет ни одного поражения. Что касается Шона Портера, то на его счету сейчас три поражения при 30 победах и одном ничейном исходе.
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