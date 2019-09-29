Судьи неверно посчитали очки после боя и едва не лишили бойца заслуженной победы

Любопытная ситуация произошла после боя предварительного карда турнира UFC Fight Night 160 между грузинским спортсменом Гигой Чикадзе и американцем Брэндоном Дэвисом.



Бой получился достаточно равным — Чикадзе удалось удачно противопоставить свои ударные навыки против борцовской составляющей ММА в исполнении Дэвиса. После боя судьи не смогли определить победителя и рефери в октагоне объявил о ничейном исходе противостояния. Однако, после проверки судейских записок выяснилось, что один из судей допустил ошибку в подсчётах после третьего раунда и выставил по 29 очков обоим спортсменам, хотя по сумме раундов он поставил Дэвису 28 баллов — по 9 за первые два и 10 за третий раунды.



После перепроверки документа победа была отдана Гиге Чикадзе раздельным решением судей. Этот бой был дебютным для грузинского бойца в UFC.

Посмотреть фотографию протокола боя можно в твиттер-аккаунте Джона Моргана.

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