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Победа первого представителя Узбекистана в UFC. Видео

Победа первого представителя Узбекистана в UFC. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов, который недавно стал первым узбеком, подписавшим контракт с UFC, одержал победу в дебютном поединке в промоушене. Мурадов единогласным решением судей победил итальянца Алессио де Кирико.

Для Мурадова это был дебютный бой в UFC. В профессиональной карьере на счету узбекского бойца 29 поединков, в которых он одержал 23 победы. Беспроигрышная серия Мурадова составляет 12 поединков.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор моментов поединка Мурадова и де Кирико.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

UFC Fight Night 160. Основной кард

Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;
Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;
Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;
Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;
Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;
Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.

Предварительный кард

Джон Филлипс — Ален Амедовски — победа Филлипса нокаутом в первом раунде;
Махмуд Мурадов — Алессио де Кирико — победа Мурадова единогласным решением судей;
Исмаил Наурдиев — Сияр Бахадурзада — победа Наурдиева единогласным решением судей;
Гига Чикадзе — Брэндон Дэвис — победа Чикадзе раздельным решением судей;
Лина Лансберг — Мэйси Чиассон — победа Лансберг единогласным решением судей;
Марк Диакези — Ландо Ванната — победа Диакези единогласным решением судей;
Джек Шор — Ноэлин Эрнандес — победа Шора приёмом в третьем раунде.

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