Победы Каннонье, Наурдиева, Чикадзе и Бёрнса. Видео

В Дании состоялся турнир UFC Fight Night 160. В главном событии турнира встречались шведский боец Джек Херманссон и американец Джаред Каннонье. Поединок был завершён во втором раунде — Херманссон пропустил апперкот от Каннонье, упал на настил, где его и добил американец.



В предварительном карде российско-австрийский боец Исмаил Наурдиев одержал победу. Наурдиев оказался сильнее афганского бойца Сияра Бахадурзады.



Поединок продлился все три отведённых раунда, по итогам которых судьи отдали победу Наурдиеву единогласным решением. Для Исмаила эта победа стала второй в трёх поединках под эгидой UFC и 19-й в карьере при трёх поражениях.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзоры моментов самых ярких поединков турнира.

UFC Fight Night 160. Основной кард



Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;

Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;

Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;

Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;

Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;

Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.



Предварительный кард



Джон Филлипс — Ален Амедовски — победа Филлипса нокаутом в первом раунде;

Махмуд Мурадов — Алессио де Кирико — победа Мурадова единогласным решением судей;

Исмаил Наурдиев — Сияр Бахадурзада — победа Наурдиева единогласным решением судей;

Гига Чикадзе — Брэндон Дэвис — победа Чикадзе раздельным решением судей;

Лина Лансберг — Мэйси Чиассон — победа Лансберг единогласным решением судей;

Марк Диакези — Ландо Ванната — победа Диакези единогласным решением судей;

Джек Шор — Ноэлин Эрнандес — победа Шора приёмом в третьем раунде.