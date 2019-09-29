Мурадов: Мейвезер — мой друг и член семьи
Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов прокомментировал победу в дебютном поединке в промоушене. Мурадов победил итальянца Алессио ди Кирико единогласным решением судей на турнире UFC в Копенгагене.
«Флойд Мейвезер для меня спонсор. Он мой друг, он как член семьи. Он очень помог мне и моей команде. Его пост в соцсетях помог мне попасть в UFC, потому что сейчас люди ведут целую жизнь в «Инстаграме» и «Фейсбуке».
Через месяц буду готов к следующему бою. Ноябрь или декабрь. Два месяца, и я покажу хорошее шоу. Можете прислать мне соглашение на бой в среднем весе, не будет никаких проблем», — приводит слова Махмуда Мурадова Top-Fight.cz.
Мейвезер назвал Мурадова лучшим бойцом ММА в истории, что и помогло ему попасть в UFC.
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