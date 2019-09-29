Боксёр из Никарагуа отказался от титульного боя за несколько минут до его начала

Боксёр из Никарагуа Франциско Фонсека не смог принять участия в бою с британцем Алексом Дилмагани за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе, который должен был пройти в университете Болтона (Великобритания).
Спортсмен отказался от поединка после консультации с врачами, поскольку почувствовал себя плохо в раздевалке. После осмотра боксёра отправили в больницу для дальнейшего обследования. Окончательное решение о невозможности проведения боя за несколько минут до его начала принял Британский боксёрский совет.
«Хотя мы и разочарованы тем, что главное событие пришлось отменить, но понимаем, что здоровье и безопасность Фонсеки имеют первостепенное значение, и уважаем это решение», — приводит слова организаторов поединка The Sun.
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