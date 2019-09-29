Портер: ключевым моментом боя со Спенсом стал нокдаун
Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер, потерявший эту регалию в поединке с Эрролос Спенсом, считает, что ключевым моментом всего боя стал нокдаун, в который его отправил соперник в 11-м раунде.
«Спенс — сильный паренёк. Мы оба вышли за победой. Эррол победил раздельным решением, и я отдаю ему должное. Знал, что это будет бой двух псов. Думаю, это знал и он. Поздравляю его с победой. Думаю, ключевым моментом стал нокдаун в 11-м раунде. Как бы то ни было, надеюсь, зрители получили удовольствие. Ради этого мы и устроили этот бой», — приводит слова американца CBS Sports.
Бой Спенс — Портер прошёл 29 сентября мск. Противоречивая победа в нём досталась Спенсу, который, таким образом, объединил титулы.
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