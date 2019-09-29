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Дэнни Гарсия бросил вызов Спенсу

Дэнни Гарсия бросил вызов Спенсу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

«Это был бой двух больших псов. Хочу встретиться со Спенсом. У Портера с Эрролом получилась суровая битва. Шон — очень жёсткий соперник, но я здесь для того, чтобы сказать Спенсу, что я следующий», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

29 сентября мск Эррол Спенс раздельным решением судей победил Шона Портера и отобрал у того пояс по версии WBС. Таким образом, Эррол стал чемпионом по двум версиям.

Дэнни Гарсия прежде владел поясом по версии WBC, но уступил его в противостоянии с Китом Турманом. Позже он пытался вернуть регалию в бою с Шоном Портером, но проиграл американцу решением судей.

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