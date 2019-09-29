Дэнни Гарсия бросил вызов Спенсу
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.
«Это был бой двух больших псов. Хочу встретиться со Спенсом. У Портера с Эрролом получилась суровая битва. Шон — очень жёсткий соперник, но я здесь для того, чтобы сказать Спенсу, что я следующий», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
29 сентября мск Эррол Спенс раздельным решением судей победил Шона Портера и отобрал у того пояс по версии WBС. Таким образом, Эррол стал чемпионом по двум версиям.
Дэнни Гарсия прежде владел поясом по версии WBC, но уступил его в противостоянии с Китом Турманом. Позже он пытался вернуть регалию в бою с Шоном Портером, но проиграл американцу решением судей.
- 29 сентября 2019
-
20:59
-
19:57
-
18:49
-
17:53
-
16:39
-
15:29
-
14:40
-
13:14
-
11:43
-
10:57
-
09:41
-
09:22
-
07:07
-
07:02
-
00:02
- 28 сентября 2019
-
22:45
-
21:44
-
21:08
-
20:46
-
19:55
-
18:42
-
17:44
-
16:32
-
16:28
-
15:50
-
15:12
-
13:51
-
12:59
-
11:41
-
10:24
-
09:30
-
04:53
-
02:38
-
01:18
-
00:39
Партнерский контент