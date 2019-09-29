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Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
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Головкин: мой главный соперник не конкретный боксёр, а возраст

Головкин: мой главный соперник не конкретный боксёр, а возраст
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями о своём ближайшем сопернике Сергее Деревянченко, а также признался, что считает главным противником не конкретного боксёра, а возраст.

«Я видел бой Деревянченко с Джейкобсом. Это был техничный поединок, и он выглядел словно спарринг-сессия. Они хорошо знали друг друга. Исход зависел от того, в каком углу будет какой тренер. Если бы нужный специалист был в углу Сергея, он бы победил.

Что касается нашего с ним боя, то жизнь непредсказуема и я просто делаю свою работу. Мой наибольший соперник не конкретный боксёр, а возраст и желание продолжать карьеру. Всё остальное не так и важно", — приводит слова Головкина Boxingnews24.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.

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