Головкин: мой главный соперник не конкретный боксёр, а возраст

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями о своём ближайшем сопернике Сергее Деревянченко, а также признался, что считает главным противником не конкретного боксёра, а возраст.
«Я видел бой Деревянченко с Джейкобсом. Это был техничный поединок, и он выглядел словно спарринг-сессия. Они хорошо знали друг друга. Исход зависел от того, в каком углу будет какой тренер. Если бы нужный специалист был в углу Сергея, он бы победил.
Что касается нашего с ним боя, то жизнь непредсказуема и я просто делаю свою работу. Мой наибольший соперник не конкретный боксёр, а возраст и желание продолжать карьеру. Всё остальное не так и важно", — приводит слова Головкина Boxingnews24.
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.
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