Вудли и Эдвардс могут встретиться на турнире UFC 245
14 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде состоится сразу три титульных поединка. Жермейн де Рандами встретится с Амандой Нуньес, Макс Холлоуэй померится силами с Алексом Волкановски, а Камару Усман подерётся с Колби Ковингтоном.
Ещё одним интригующим боем вечера может стать встреча экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и четвёртого номера рейтинга Леона Эдвардса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. У Эдвардса за плечами серия из восьми побед. В предыдущем бою он справился с Рафаэлем дос Аньосом. Что касается Вудли, то американец в минувшей схватке утратил титул, проиграв Камару Усману.
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