Деревянченко: Головкин выиграл первый бой с Альваресом

Украинский боксёр среднего веса Сергей Деревянченко поделился мнением о дилогии между экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По мнению спортсмена, в первой встрече победа должна была достаться казахстанцу.

«Оба боя были очень близкими. Мне казалось, что Геннадий выиграл первый бой, он выглядел сильнее. Что касается второго поединка, то соглашусь, что Альварес был лучше», — приводит слова Деревянченко Boxingnews24.

В следующем поединке Сергей Деревянченко померится силами с Геннадием Головкиным.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.