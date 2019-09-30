Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко. Бой состоится 6 октября мск.
«Работа сделана. Готов к неделе боя», — написал Головкин.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Ранее Головкин заявил, что его главный соперник не конкретный боксёр, а возраст.
Головкин: мой главный соперник не конкретный боксёр, а возраст
Ранним утром 6 октября состоится бой Головкин — Деревянченко. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по ссылке.
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