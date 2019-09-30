Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко. Бой состоится 6 октября мск.

«Работа сделана. Готов к неделе боя», — написал Головкин.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Ранее Головкин заявил, что его главный соперник не конкретный боксёр, а возраст.

Головкин: мой главный соперник не конкретный боксёр, а возраст

Ранним утром 6 октября состоится бой Головкин — Деревянченко. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по ссылке.