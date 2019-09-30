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Нурмагомедов подколол российского ринг-анонсера

Нурмагомедов подколол российского ринг-анонсера
Нурмагомедов подколол российского ринг-анонсера
Бокс/ММА / ММА 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским. Нурмагомедов опубликовал фотографию в своём «инстаграме», на которой изображён он, Загорский (в центре) и бойцы Зубайра Тухугов и Ислам Махачев (по бокам).

«Я и звёзды ММА. Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера (всемирно известный ринг-анонсер. — Прим. «Чемпионата»), только это Загорскому не говорите», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

На счету Нурмагомедова 28 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения, хотя не все бойцы признают его непобеждённым.

Следующий бой Нурмагомедова состоится весной 2020 года
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