Нурмагомедов подколол российского ринг-анонсера

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским. Нурмагомедов опубликовал фотографию в своём «инстаграме», на которой изображён он, Загорский (в центре) и бойцы Зубайра Тухугов и Ислам Махачев (по бокам).

«Я и звёзды ММА. Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера (всемирно известный ринг-анонсер. — Прим. «Чемпионата»), только это Загорскому не говорите», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

На счету Нурмагомедова 28 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения, хотя не все бойцы признают его непобеждённым.