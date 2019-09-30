Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В Турции стартовало первенство мира по муайтай

В Турции стартовало первенство мира по муайтай
Бокс/ММА 0

В Анталии стартовало первенство мира по тайскому боксу. Турнир, который пройдёт с 29 сентября по 5 октября, по сообщениям организаторов, собрал рекордное количество участников (более 1300 человек), что является рекордом за всю историю проведения подобных соревнований под эгидой IFMA.

Накануне состоялась церемония открытия и жеребьёвка. Первые поединки участники турнира проведут сегодня, 30 сентября, на трёх рингах. Российская делегация, представленная на первенстве мира, станет одной из самых многочисленных (россияне делегировали в Турцию около 150 человек).

Фотографию с церемонии открытия опубликовали в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент