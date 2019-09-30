В Турции стартовало первенство мира по муайтай
В Анталии стартовало первенство мира по тайскому боксу. Турнир, который пройдёт с 29 сентября по 5 октября, по сообщениям организаторов, собрал рекордное количество участников (более 1300 человек), что является рекордом за всю историю проведения подобных соревнований под эгидой IFMA.
Накануне состоялась церемония открытия и жеребьёвка. Первые поединки участники турнира проведут сегодня, 30 сентября, на трёх рингах. Российская делегация, представленная на первенстве мира, станет одной из самых многочисленных (россияне делегировали в Турцию около 150 человек).
Фотографию с церемонии открытия опубликовали в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
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