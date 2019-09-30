Спортсменка из Гондураса собрала деньги в интернете и прилетела на ЧМ по боксу

Представительница Гондураса Мария Антунес прилетела на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ, не предупредив оргкомитет, после того как собрала деньги на поездку в интернете. Об этом рассказал представитель оргкомитета турнира Владимир Иринчеев.
«К нам прилетела регулярным рейсом из Пекина девушка, представляющая Гондурас. Никого не предупредила, заранее она не регистрировалась. Выяснилось, что для поездки на соревнование в Россию она собирала деньги в интернете», — цитирует Иринчеева ТАСС.
Он добавил, что у спортсменки не было возможности связаться с оргкомитетом, она сама через систему онлайн-бронирования зарезервировала квартиру в Улан-Удэ, купила билеты и прилетела одна, без тренера. Ситуация возникла из-за того, что бюджет Федерации бокса Гондураса не предполагает расходов на участие в чемпионате мира—2019. Спортсменка попросила помощи у всех неравнодушных и объявила сбор денег на поездку.
«Уже в Улан-Удэ ей помогли наши волонтёры. По регламенту спортсменам нельзя пребывать в съёмном жилье, поэтому этот вопрос мы решили. Сейчас она заселяется в отель «Бурятия», как и все другие участники соревнования», — добавил Иринчеев.
Чемпионат мира по боксу, где будет разыграно 10 комплектов наград, пройдёт с 3 по 13 октября.
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