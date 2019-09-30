Вахитов: готов вернуться на ринг и подтвердить звание чемпиона мира

Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов рассказал, как проходит восстановление после травмы, полученной в поединке с 21-летним голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной, встреча с которым состоялась в рамках турнира Glory 66 в Париже. По словам Вахитова, после того как он полностью восстановится, он готов провести очередную защиту чемпионского титула.

«Сразу по окончании восстановления я готов вернуться в ринг, подтвердить своё звание чемпиона мира и оставить свой пояс у себя. Восстановление проходит хорошо, на тренировках я уже разрабатываю руку. Вскоре я начну тренироваться в полную силу. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова.

Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Поэтому, каждый раз сталкиваясь со сложностями в жизни или в ринге, мы ещё сильнее закаляемся. На этот раз будем ещё сильнее, умнее, расчётливее, я уверен, что всё будет хорошо», — сказал Вахитов.