Вахитов: готов вернуться на ринг и подтвердить звание чемпиона мира

Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов рассказал, как проходит восстановление после травмы, полученной в поединке с 21-летним голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной, встреча с которым состоялась в рамках турнира Glory 66 в Париже. По словам Вахитова, после того как он полностью восстановится, он готов провести очередную защиту чемпионского титула.
«Сразу по окончании восстановления я готов вернуться в ринг, подтвердить своё звание чемпиона мира и оставить свой пояс у себя. Восстановление проходит хорошо, на тренировках я уже разрабатываю руку. Вскоре я начну тренироваться в полную силу. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова.
Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Поэтому, каждый раз сталкиваясь со сложностями в жизни или в ринге, мы ещё сильнее закаляемся. На этот раз будем ещё сильнее, умнее, расчётливее, я уверен, что всё будет хорошо», — сказал Вахитов.
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