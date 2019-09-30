Кудряшов усугубил травму носа и вынужден отложить дебют в MMA

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов должен был провести дебютный поединок в смешанных единоборствах 12 октября на турнире Fight Nights в Москве. Однако руководитель Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Кудряшову придётся отложить дебют в MMA из-за перелома носа. Боксёр получил травму в июне в поединке с Илунгой Макабу, которому проиграл техническим нокаутом в пятом раунде, а во время тренировок со спарринг-партнёрами усугубил повреждение.

«У Кудряшова сломан нос. Как я понимаю, повреждение он получил в последнем поединке, а сейчас ему попали во время спаррингов. Мы готовы подтвердить информацию (что бой не состоится. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

В профессиональном боксе на счету Кудряшова 23 победы и 3 поражения.