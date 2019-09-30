Уайлдер — о Фьюри: я нокаутировал этого дурака, но судья помог ему

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что он нокаутировал Тайсона Фьюри в их первом очном поединке, но Тайсону помогли судьи.
«Я нокаутировал этого дурака в первом бою. Но ему помог судья, он сделал ему одолжение. Его фаворитизм очень помог ему», — приводит слова Деонтея Уайлдера Sky Sports.
Поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера намечен на 22 февраля 2020 года. Деонтей Уайлдер в следующем бою должен встретится с Луисом Ортисом, ожидается, что поединок состоится 23 ноября и пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Бой с Ортисом станет промежуточным перед реваншем с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Напомним, первая встреча Фьюри и Уайлдера состоялась 1 декабря 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. При этом, по мнению большинства, Фьюри выиграл практически все раунды, но два нокдауна в исполнении Деонтея помогли ему добиться ничьей и сохранить пояс чемпиона.
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