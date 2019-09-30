Холм: обещаю вернуться на сто процентов готовой

Бывшая чемпионка UFC Холли Холм прокомментировала свой отказ от поединка с Ракель Пеннингтон из-за травмы.
«Я хочу поблагодарить фанатов, которые оказывают мне поддержку. Я расстроена тем, что я не смогу подраться в следующие выходные. Я ждала момента встретиться с фанатами, снова выступить в Мельбурне. Но я сохраняю оптимизм и обещаю вернуться на сто процентов готовой. Это небольшая травма, но я вернусь быстро, вы и не успеете заметить», — написала Холли Холм в своём «инстаграме».
Напомним, Холм должна была встретиться с Ракель Пеннингтон в Мельбурне на турнире UFC 243.
Холм последний раз выходила в октагон на турнире UFC 239 в июле 2019 года. Она уступила Аманде Нуньес техническим нокаутом. Холм проиграла пять поединков из последних семи.
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