Источник: Евлоев вернётся в октагон 26 октября на турнире в Сингапуре
Бывший чемпион M-1 Challenge Мовсар Евлоев вернётся в октагон 26 октября на турнире в Сингапуре, сообщает MMA DNA. Соперником Евлоева станет перуанский боец Энрике Барзола.
Евлоев дебютировал в UFC 20 апреля 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев одержал победу над корейцем Сунг Ву Чоем. Эта победа стала для Евлоева 11-й в 11 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Энрике Барзола выступает в UFC с 2015 года. В последний раз в октагон перуанец выходил 10 августа 2019 года на турнире UFC Fight Night 156. Барзола победил Бобби Моффетта, тем самым закрыв поражение от Кевина Агилара, которое он потерпел в марте.
В главном поединке турнира UFC Fight Night 162 в Синагпуре встретятся Демиан Майя и Бен Аскрен.
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