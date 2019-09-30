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А. Емельяненко: если выпиваю стакан вина, то об этом знает вся Россия!

А. Емельяненко: если выпиваю стакан вина, то об этом знает вся Россия!
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своём отказе от алкоголя.

«Стакан сухого красного вина только полезен! Если я выпиваю стакан сухого красного вина, то об этом знает вся Россия! Поэтому я от алкоголя отказался и научился получать пользу от занятий спортом! Будьте здоровы, занимайтесь спортом, веруйте в бога!» — написал Александр Емельненко в «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

Александр Емельяненко в следующий раз выступит 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» в поединке против Михаила Кокляева. Бой со стронгменом пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

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