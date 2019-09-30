А. Емельяненко: если выпиваю стакан вина, то об этом знает вся Россия!
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своём отказе от алкоголя.
«Стакан сухого красного вина только полезен! Если я выпиваю стакан сухого красного вина, то об этом знает вся Россия! Поэтому я от алкоголя отказался и научился получать пользу от занятий спортом! Будьте здоровы, занимайтесь спортом, веруйте в бога!» — написал Александр Емельненко в «Инстаграме».
Посмотреть запись можно в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.
Александр Емельяненко в следующий раз выступит 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» в поединке против Михаила Кокляева. Бой со стронгменом пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
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