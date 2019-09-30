Головкин: по-прежнему ощущаю себя чемпионом

Бывший чемпион мира Геннадий Головкин заявил, что по-прежнему относится к боям так, будто они титульные, а ему предстоит защищать чемпионский пояс.
«Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки — на чемпионском уровне. Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему. Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingScene.
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. С 6 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
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