Российские боксёры Беспутин и Бутаев проведут бой за титул WBA 30 ноября

Стало известно, когда проведут бой за чемпионский титул по версии WBA российские боксёры Александр Беспутин и Раджаб Бутаев. Поединок состоится 30 ноября в Монако, об этом сообщила пресс-служба WBA. Бой организует британский промоутер Эдди Хирн.

Александр Беспутин провёл на профессиональном ринге 13 поединков, в которых одержал 13 побед. В последнем поединке Беспутин победил аргентинца Альфредо Родольфо Бланко единогласным решением судей. Этой победой Беспутин защитил титул чемпиона США по версии USBA в полусреднем весе.



Для Раджаба Бутаева этот поединок станет 13-м на профессиональном ринге. В последнем бою он победил мексиканца Сильверио Ортиса единогласным решением судей по итогам шести раундов.



На кону боя будет стоять титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе.