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Руис заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, но затем удалил запись

Руис заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, но затем удалил запись
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис выразил желание принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году после реванша с Энтони Джошуа, однако вскоре после публикации сообщения в твиттер-аккаунте, удалил запись. Матч-реванш Джошуа и Руиса состоится в Саудовской Аравии 7 декабря.

«Будет огромная честь представить Мексику на Олимпийских играх. Мне нужно проверить свои обязательства по контракту, но мы сделаем всё, чтобы прославить Мексику», — написал Руис в своём твиттер-аккаунте, однако вскоре удалил запись.

Напомним, в 2016 году боксёрам-профессионалам было разрешено участвовать в Олимпийских играх.

Первый бой Руиса и Джошуа состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.

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