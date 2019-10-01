Олимпийский призёр неожиданно поборолся с Хабибом, но не сообщил итог боя

Датский боец греко-римского стиля Марк Мадсен, который на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, рассказал, как ему неожиданно предложили побороться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. При этом Мадсен не сообщил, как закончился поединок.
«Мой тренер дружит с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Однажды Али прислал мне сообщение с предложением побороться с двумя бойцами. Их имён он не назвал. Я согласился.
Когда зашёл в зал, то увидел Хабиба и Ислама Махачева. Я подумал: «Так, хорошо». Всё это происходило перед боем Нурмагомедова с Порье.
Без сомнения, Хабиб — лучший борец в лёгком весе. Удивительно, но ему удалось адаптировать борьбу к ММА. У него потрясающие результаты. Он очень хороший человек и скромный парень», — цитирует Мадсена MMAJunkie.
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