Боец UFC резко изменил мнение о Нурмагомедове после победы над Порье
Американский боец смешанного стиля Кевин Ли, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, резко изменил мнение о шансах Хабиба Нурмагомедова в возможном поединке с Тони Фергюсоном, после того как россиянин 7 сентября одежал победу над Дастином Порье.
«Должен сказать честно: если бы меня спросили перед боем Хабиба с Порье, я бы сказал, что у Тони 90% шансов на победу. Но после того, как я увидел, что Хабиб сделал с Порье, должен сказать, что Тони будет очень тяжело победить его», — приводит слова Ли MMAJunkie.
Победив Порье, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Ранее стало известно, что следующий бой Хабиб проведёт весной 2020 года, — об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.
Нурмагомедову бросил вызов чемпион мира по борьбе
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