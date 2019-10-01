Головкин: Альварес не боится меня, но хочет дольше побыть с поясами

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин объяснил, почему, по его мнению, мексиканец Сауль Альварес не желает в третий раз выходить с ним на ринг. Головкина спросили, можно ли сказать, что Альварес, чемпион мира в среднем весе, его боится.

«Нет, я не думаю, что он боится. Он просто хочет больше времени побыть со своими поясами», — приводит слова Головкина sport.kz.

Ранее Головкин заявил, что Альварес специально ушёл от третьего боя с ним.

Головкин и Альварес дважды встречались на ринге: в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а год спустя победу одержал мексиканец.

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.