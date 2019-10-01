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Хабиб так впечатлил Ли, что тот сразу после его боя помчался на тренировку

Хабиб так впечатлил Ли, что тот сразу после его боя помчался на тренировку
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал о впечатлении, которое произвела на него победа Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в поединке, состоявшемся 7 сентября. По словам Ли, Хабиб настолько впечатлил его, что сразу после боя он отправился на тренировку.

«Не стану лгать, это было очень, очень впечатляюще. А люди знают, что впечатлить меня не так легко, особенно таким парням, как Хабиб. Но он бился впечатляюще.

Этот поединок словно разбудил меня, заставил меня думать, как прибавить. Буквально сразу, как только закончился бой, я запрыгнул в машину и поехал в Монреаль (там Ли тренируется. — Прим. «Чемпионата»). Я понимаю, над чем мне сейчас следует поработать», — цитирует Ли MMAJunkie.

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