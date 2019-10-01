Тренер сборной России по муай-тай: перед нами всегда ставят задачу стать первыми

Старший тренер сборной России по тайскому боксу Александр Морев рассказал о стартовавшем в Турции первенстве мира, отборе в команду и подготовке своих воспитанниц.

«Наша команда собиралась по итогам отбора на первенстве России. Ксения Гуменная выступит в возрастной категории 14-15 лет в весе до 57 кг, а Анастасия Белоножкина — в возрастной категории 16-17 лет в весе до 54 кг. Подготовку к соревнованиям они проходили в Москве на совместном сборе, после чего отправились в Турцию. Здесь очень большая конкуренция, заявлено порядка 1500 спортсменов. Непонятно даже, кто здесь фаворит, а кто не фаворит.

Перед нами всегда ставится задача стать первыми, а там уже будет видно, что получится и как оценивать эти выступления. Организация, как обычно у IFMA, на высшем уровне. Сегодня прошёл первый день боёв в приятной боевой атмосфере. Пока могу сказать об организаторах только хорошее», — цитирует Морева пресс-служба ФТБР.