Поветкин согласился на бой с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин согласился выйти на ринг с американцем Майклом Хантером, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

В начале сентября Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри и стал обладателем титула WBA International в супертяжёлом весе, а Хантер завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в бою с россиянином Сергеем Кузьминым.

«После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции. Хантер — сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу», — приводит слова Рябинского «РБК-Спорт».

Промоутер добавил, что теперь ожидается подтверждение боя со стороны Хантера.

Предполагается, что Поветкин и Хантер сразятся 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.